Мойзе Кин попадает в офсайд в среднем по 2,08 раза за игру – больше всех в топ-5 лигах. 2.07 – минимум два офсайда в матче с «Удинезе»

Мойзе Кин чаще всех в этом сезоне попадает в офсайд в топ-5 лигах.

Форвард «Фиорентины» забирается в положение «вне игры» в среднем по 2,08 раза за матч. Его ближайший преследователь по этому показателю в топ-лигах – Килиан Мбаппе из «Реала» (по 1,64 офсайда).

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 2.07 на то, что Кин минимум дважды попадет в офсайд в матче против «Удинезе».

Игра состоится 23 декабря и начнется в 20:30 мск.

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