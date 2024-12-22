«Эмполи» забил «Аталанте» 2+ гола впервые за 6 лет. На это сыграл коэффициент 6.60
«Аталанта» дома обыграла «Эмполи» в 17-м туре Серии А (3:2).
В прематче бергамаски котировались явными фаворитами за 1.30. В лайве при счете 2:2 коэффициент на них достигал 4.10. «Аталанта» победила благодаря голу на 86-й минуте.
«Эмполи» забил «Аталанте» больше одного мяча впервые за 6 лет. В предыдущий раз это случилось в 2018 году – тогда «Эмполи» выиграл со счетом 3:2. На тотал гостей больше 1,5 гола давали коэффициент 6.60.
«Аталанта» победила в 11 матче подряд в Серии А.
«Аталанта» – мощь. 10 побед подряд в чемпионате – такого нет даже у «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Баварии»
Опубликовала: Венера Кравченко
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