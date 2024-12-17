35.00 – клуб из Казахстана выиграет еврокубок до 2030 года. 300.00 – казахстанский игрок получит «Золотой мяч»
Букмекеры оценили вероятность победы казахстанской команды в еврокубках в ближайшие годы.
По линии «Тенниси» на победу клуба из Казахстана в одном из еврокубков до 2030 года можно поставить за 35.00.
За 300.00 можно поставить на то, что казахстанский футболист выиграет «Золотой мяч» в ближайшие 6 лет.
«Аталанта» – мощь. 10 побед подряд в чемпионате – такого нет даже у «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Баварии»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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