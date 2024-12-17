В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино

В России могут ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.

По данным «Известий», 17 декабря лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев внесут соответствующий законопроект в Госдуму.

За рекламу онлайн-казино предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

«В России активно распространяются запрещенные законом игорные заведения (онлайн-казино), доступные в сети интернет. Несмотря на наличие прямого запрета на их деятельность, технически такие площадки находятся на зарубежных серверах, а их игроками становятся российские граждане», — заявил Миронов.

Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время в России не существует весомой ответственности за рекламу и продвижение онлайн-казино. За такое нарушение предусматривается штраф в размере 2-2,5 тысячи рублей, причем количество административных дел невелико.

«Лудоман — горе в семье. Несмотря на запреты, растет популярность онлайн-казино. Нынешние штрафы слишком малы, чтобы отвадить нарушителей.

Предлагаем значительно усилить ответственность за рекламу таких заведений. Это включает большие штрафы и даже тюремные сроки для нарушителей. Наша цель — защитить граждан и особенно детей от ловушек «одноруких бандитов», — отметил Гусев.

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