«Интер» забил «Лацио» на выезде 6 безответных мячей. На точный счет 6:0 давали коэффициент 256.00
«Интер» разгромил «Лацио» (6:0) на выезде в 16-м туре Серии А.
В прематче миланский клуб котировался небольшим фаворитом за 2.20. На точный счет 6:0 в пользу «Интера» можно было поставить за 256.00.
«Интер» приблизился на 3 очка к лидирующей в чемпионате «Аталанте». У миланцев есть матч в запасе.
«Аталанта» – мощь. 10 побед подряд в чемпионате – такого нет даже у «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Баварии»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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