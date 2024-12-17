«Интер» забил «Лацио» на выезде 6 безответных мячей. На точный счет 6:0 давали коэффициент 256.00

«Интер» разгромил «Лацио» (6:0) на выезде в 16-м туре Серии А.

В прематче миланский клуб котировался небольшим фаворитом за 2.20. На точный счет 6:0 в пользу «Интера» можно было поставить за 256.00.

«Интер» приблизился на 3 очка к лидирующей в чемпионате «Аталанте». У миланцев есть матч в запасе.

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«Аталанта» – мощь. 10 побед подряд в чемпионате – такого нет даже у «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Баварии»