«Байер» вырвал победу у «Интера» на 90-й минуте. В лайве на леверкузенцев давали 13.00
«Байер» обыграл «Интер» (1:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Единственный мяч был забит на 90-й минуте – отличился защитник немецкого клуба Норди Мукиеле.
В лайве на победу клуба из Леверкузена можно было поставить за 13.00.
«Интер» проиграл лишь во второй раз в сезоне-2024/25.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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