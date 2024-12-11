«Байер» вырвал победу у «Интера» на 90-й минуте. В лайве на леверкузенцев давали 13.00

«Байер» обыграл «Интер» (1:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Единственный мяч был забит на 90-й минуте – отличился защитник немецкого клуба Норди Мукиеле.

В лайве на победу клуба из Леверкузена можно было поставить за 13.00.

«Интер» проиграл лишь во второй раз в сезоне-2024/25.

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