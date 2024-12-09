«Постоянный поток рекламы азартных игр привел к тому, что у меня развилась зависимость». Ирландского футболиста Рейни отстранили на 6 месяцев за ставки

Экс-игрок «Финн Харпс» Райан Рейни получил 6-месячную дисквалификацию за ставки на футбольные матчи.

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) обвинила Рейни в нарушении правил приема ставок. Отмечается, что футболист поставил на несколько матчей чемпионата Ирландии и Кубка страны в период с 2021 по 2024 год.

Футболист признал свою вину в совершении ставок и выступил с заявлением, в котором призвал уйти от активной рекламы азартных игр.

«Меня зовут Райан Рейни, у меня зависимость от азартных игр. Я все детство мечтал стать профессиональным футболистом. Я осуществил свою мечту, но затем наступила черная полоса, связанная с играми в букмекерских компаниях.

Постоянный поток рекламы азартных игр, свободное время и желание подзарядиться просмотром матчей по телевизору привели к тому, что у меня развилась игровая зависимость, которая одолела здравый смысл и привела меня на путь, о котором я теперь искренне сожалею.

Хотя я полностью признаю, что нарушил правила FAI по размещению ставок на любые матчи, я подчеркиваю, что я не ставил на матч, в котором принимал участие.

Я полностью уважаю честность игры и не стал бы участвовать в каких-либо действиях, которые могли бы этому угрожать.

Однако я также понимаю, что правила ставок действуют не просто так, и что я нарушил их. Это моя вина, и я принимаю полную ответственность. Я также принимаю дисквалификацию и не буду ее обжаловать.

Я намерен пройти курс лечения от своей зависимости и вернуться в футбол после дисквалификации лучшим человеком и игроком. Надеюсь, что мой опыт поможет в реформировании рекламы азартных игр, которая нацелена на таких молодых людей, как я, и наносит огромный ущерб», – заявил Рейни.

«Финн Харпс» выступает во втором по силе дивизионе Ирландии.

Ставочная вики Спортса

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