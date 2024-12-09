Дин Лижэнь обыграл Гукеша и сравнял счет в матче за шахматную корону. На его победу давали 4.00

Дин Лижэнь победил Гукеша Доммараджу в 12-й партии матча на первенство мира по шахматам.

Китайский гроссмейстер играл белыми фигурами. В прематче на его победу давали коэффициент 4.00, на ничью – 1.60, на победу Гукеша – 4.80.

Дин Лижэнь сравнял счет в матче – 6:6. Шахматистам осталось провести две партии с классическим контролем времени.

В случае ничьей по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк.

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