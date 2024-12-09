Бегунья Ходжкинсон станет спортсменом года в Британии по версии BBC, уверены букмекеры. Беллингем котируется четвертым

Букмекеры считают, что Кили Ходжкинсон станет «Спортивной личностью года» по версии BBC.

Британская бегунья котируется явным фаворитом на получение премии за 1.25. Ходжкинсон выиграла золото Олимпиады в Париже в беге на дистанции 800 метров.

Вторым у букмекеров идет игрок в дартс Люк Литтлер (3.50), третьим – триатлонист Алекс Йи (51.00), четвертым – футболист Джуд Беллингем (67.00).

Ставочная вики Спортса

ЦСКА – самая зрелищная команда РПЛ прошлого сезона, а сейчас – третья снизу. В Воронеже голов не ждали