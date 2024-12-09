Угальде – безусловный фаворит бомбардирской гонки РПЛ. На конкурентов форварда «Спартака» дают 15.00 и больше

Букмекеры уверены в победу Манфреда Угальде в гонке бомбардиров РПЛ.

Нападающий «Спартака» лидирует в бомбардирской гонке с 15 голами. У его ближайшего преследователя – Алексея Батракова из «Локо» – 10 мячей.

Коэффициент на победу Угальде в гонке бомбардиров с середины ноября обвалился в 5 раз – с 7.00 до 1.30. Его основные конкуренты – Алексей Батраков и Мирлинд Даку («Рубин») – идут за 15.00.

В победу Джон Кордобы уже не верят. После 15 тура форвард «Краснодара» котировался фаворитом за 5.00, а сейчас идет за 20.00.

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