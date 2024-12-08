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Коэффициент на чемпионство «Челси» обвалился в два раза с начала сезона АПЛ. Команда Марески идет второй после 15 туров

«Челси» котируется третьим фаворитом на победу в АПЛ в сезоне-2024/25.

Коэффициент на титул команды Энцо Марески обвалился с 15.00 до 7.00 с начала сезона. Изначально «Челси» котировался четвертым фаворитом после «Манчестер Сити» (2.15), «Арсенала» (2.90) и «Ливерпуля» (9.00).

После 15 туров «Челси» идет на втором месте, отставая от «Ливерпуля» на 4 очка. На третьей строчке расположился «Арсенал», «Манчестер Сити» идет четвертым. «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» делят пятую строчку.

Чемпион Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 1.75;

2. «Арсенал» – 4.00;

3. «Челси» – 7.00;

4. «Манчестер Сити» – 11.00;

Остальные – от 400.00.

Ставочная вики Спортса

У «Реала» и «Барсы» равные шансы на титул. 50-процентная идиллия

Опубликовала: Венера Кравченко
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