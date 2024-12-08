«Арсенал» и «Фулхэм» забили меньше 3 мячей лишь в одном из 8 последних очных матчей. 1.80 – тотал больше 2,5 голов

«Арсенал» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в 15-м туре АПЛ.

«Арсенал» – явный фаворит за 1.61. На «Фулхэм» можно поставить за 5.70, на ничью – за 4.40. «Канониры» выиграли лишь 2 из 5 последних матчей против «дачников». Если «Фулхэм» не проиграет, зайдет коэффициент 2.40.

В 7 из 8 последних матчей между этими командами было забито 3+ мяча. В предстоящей игре тотал больше 2,5 голов идет за 1.80, тотал меньше 2,5 – за 2.05.

Матч пройдет 8 декабря и начнется в 17:00 мск.

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