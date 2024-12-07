«На мой взгляд, «Краснодар» все же фаворит. У «Локо» эмоций уже совсем не вижу». Прогноз Дорского

Александр Дорский сделал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив».

Автор Спортса’’ поставил на победу «Краснодара» и тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 5.20.

«К концу года обе команды подходят не в лучшем состоянии. «Краснодар» барахлил в первом тайме с «Рубином», провел неяркий матч с «Химками» (безусловно, на это повлияли и погодные условия), а против «Спартака» команду Мурада Мусаева хватило только на стартовые 15 минут. «Локомотив» провалил второй тайм с «Факелом», получил пятерку от «Спартака» и трешку от «Химок», между этим еще и вылетев в Путь регионов Кубка России.

На мой взгляд, «Краснодар» все же фаворит: домашний матч, злость после разгромного поражения от «Спартака» и все-таки более высокое индивидуальное мастерство атакующих игроков. У «Локо» эмоций уже совсем не вижу: не помогают даже перестановки, на которые Михаил Галактионов решился против «Химок». Думаю, что-то новое будет и с «Краснодаром»: например, в центре обороны вместо Сесара Монтеса появится Евгений Морозов.

Монтес – в плохой форме и не очень быстр, Морозов нехорош в силовой борьбе в своей штрафной – это все очень комфортные условия для Джона Кордобы. Рискну взять победу «Краснодара» и тотал меньше 2,5», – заявил Дорский.

Матч пройдет 8 декабря. Начало – в 19:30 мск.

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