«Брентфорд» – лучшая домашняя команда в этом сезоне АПЛ. 2.90 – обыграют «Ньюкасл»

«Брентфорд» примет «Ньюкасл» в 15-м туре АПЛ.

«Ньюкасл» – небольшой фаворит за 2.48. На победу «Брентфорда» можно поставить за 2.90, на ничью – за 3.60.

«Брентфорд» – лучшая домашняя команда в этом сезоне АПЛ. Клуб набрал 19 очков в 7 матчах на своем поле. Если «пчелы» как минимум не проиграют «Ньюкаслу», зайдет коэффициент 1.58.

Игра пройдет 7 декабря и начнется в 18:00 мск.

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Коэффициент 30.00 и 0% на первое место. Помните, как оценивали «Спартак» в октябре?