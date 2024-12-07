Угальде – самый вероятный автор гола в игре с «Пари НН». Форвард красно-белых забил 8 мячей в последних трех матчах РПЛ

Букмекеры уверены, что Манфред Угальде забьет в матче «Спартак» – «Пари НН».

Форвард красно-белых котируется самым вероятным автором гола. На него можно поставить за 1.85. На гол или ассист Угальде предлагается коэффициент 1.60.

В последних трех матчах РПЛ костариканец забил 8 мячей и сделал 2 ассиста. В прошлом сезоне Угальде отметился одним голом в 16 играх за «Спартак».

Матч «Спартак» – «Пари НН» пройдет 7 декабря. Начало – в 14:00 мск.

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