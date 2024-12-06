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«Лучшее время в очередной раз огорчить «Тоттенхэм». Прогноз Бельского – победа «Челси» в лондонском дерби

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч 15-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Челси».

«Тоттенхэм» странный фрукт – проигрывает «Ипсвичу» у себя дома, в следующем туре громит на выезде «Сити», а потом выдает три матча без побед во всех турнирах.

К матчу с «Челси» команда Постекоглу подходит еще и с одним центральным защитником Раду Дрэгушиным. Хуже не придумаешь. Основного вратаря Викарио тоже нет. Бентанкур все еще дисквалифицирован. Кажется только нападающие не на травмах, но принцип «забьем больше соперника» у команды не работает.

«Челси» на подъеме, «Челси» поротировался с «Саутгемптоном» и играл на день раньше. «Тоттенхэм» страдал в гостях у «Борнмута», тщетно пытаясь выгрызть хотя бы ничью. В итоге «вишни» аж 3 по xG набили – явно они были ближе к увеличению отрыва.

Лучшее время в очередной раз огорчить «Тоттенхэм»? Пожалуй, да. Но это дерби, случиться может все что угодно – напомню, год назад «Тоттенхэм» к аналогичному матчу подходил в качестве заметного фаворита, а в итоге получил две красные и хет-трик от Николаса Джэксона.

Я, конечно, поставлю на «Челси» за 2.13 у моих друзей из БЕТСИТИ, но предупреждаю – относитесь к любому исходу осторожно! Ну мало ли, всякое бывает.

Учитывая плохую оборону хозяев (а точнее отсутствие ЦЗ), можно рискнуть и на Ф2(-1.5) за 3.40 замахнуться. Но это прям для оторв!

И, конечно, надо поставить на гол Николаса Джэксона. У него четыре мяча в двух матчах с «Тоттенхэмом» и восемь голов в текущем розыгрыше АПЛ. Этот исход можно забрать за 2.80», – заявил Бельский.

Матч состоится 8 декабря, начало – в 19:30 по московскому времени.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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