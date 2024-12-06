Пояс UFC победителю акции «Бой за пояс» от BetBoom

Главный бойцовский чемпионат в уходящем году порадует своих фанатов долгожданным боем Волкова и Гана на UFC 310 8-го декабря, и еще одним турниром UFC Fight Night 15-го декабря.

А BetBoom, на правах официального спонсора UFC, готов порадовать всех своих клиентов новой акцией «Бой за пояс», где главным призом будет оригинальная копия пояса из UFC Store и более 300 тысяч фрибетов. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на специальном лендинге , совершать ставки с коэффициентом от 1.3 на единоборства и зарабатывать очки для достижения одного из уровней (всего их пять). После достижения шкалы прогресса пользователь может «начать бой» против другого участника акции и забрать определенный пул наград, фрибеты и купон на финальный розыгрыш.

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