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BetBoom запускает в клубах «Погоню за миллионами» с призовым фондом в 50 000 000 рублей!

BetBoom объявляет масштабную акцию, где каждый гость может побороться за свою долю от впечатляющего призового фонда в 50 000 000 рублей.

В рамках акции по розыгрышу 45 000 000 гости соревнуются за места в рейтинге «Погоня за миллионами». Призовой фонд разделят призеры акции, где 3 500 000 рублей получит абсолютный лидер рейтинга.

Как стать участником?

Совершайте ставки, накапливайте выигрыши и занимайте места в рейтинге. Чем выше ваше место в рейтинге, тем больше ваш шанс на денежный приз! Призеры будут зафиксированы 20 декабря.

Но это еще не все! Параллельно до 23 декабря действует специальное предложение, где каждую неделю гости выполняют задания и зарабатывают купоны, которые дают право участвовать в розыгрыше призов на 5 000 000 рублей. Розыгрыш пройдет 26 декабря с прямой трансляцией во всех клубах BetBoom.

Также клубы BetBoom в период проведения акции делают новым гостям уникальное спецпредложение — гарантированный статус VIP сразу после регистрации!

Чтобы принять участие, нужно выполнить три простых условия:

1. Зарегистрироваться в любом клубе сети BetBoom в период действия акции.

2. Внести депозит на сумму от 50 000 рублей в день регистрации.

3. Совершить ставки от 50 000 рублей, до конца периода действия предложения.

После выполнения условий участники получают:

• Статус VIP Серебро в Программе лояльности с ежедневным кешбэком до 20%.

• Гарантированные 10 000 бонусов на счет в клубе, где была выполнена регистрация и условия предложения.

И многие другие дополнительные привилегии, куда входят заказ блюд и напитков из премиальных ресторанов, специальные акции и закрытые мероприятия.

Не упустите свой шанс познакомиться с VIP-привилегиями и войти в историю BetBoom как один из победителей главной акции 2024 года.

Дополнительные подробности можно узнать у персонала клубов!

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе и ежедневный кэшбэк до 20%. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте: https://clck.ru/34cz8o.

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