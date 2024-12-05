«Славия» 25 матчей подряд не пропускает в первых таймах в чемпионате Чехии. 1.42 – продление тренда

«Славия» ни разу не пропустила в первом тайме в чемпионате Чехии за последние 9 месяцев.

Сухая серия клуба в первых таймах насчитывает 25 матчей – 17 побед с разницей мячей 28:0 и 8 нулевых ничьих.

Букмекеры дают коэффициент 1.42 на то, что серия «Славии» продлится в сегодняшней игре против «Баника» на выезде.

Матч состоится 5 декабря и начнется в 19:30 мск.

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