Бедные слои населения вовлечены в азартные игры несоразмерно сильнее, чем средний класс и обеспеченные слои (ВОЗ)
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, кто подвержен наибольшему риску возникновения зависимости от азартных игр.
По данным ВОЗ, в зону риска входят люди, переживающие важные события: расставание, увольнение, выход на пенсию, болезнь или смерть близкого человека.
Отмечается, что бедные слои населения вовлечены в азартные игры несоразмерно сильнее, чем средний класс и обеспеченные слои.
ВОЗ также обращает внимание на то, что пропаганда гемблинга в интернете и через спорт нормализует азартные игры для детей и молодежи.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт ВОЗ
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