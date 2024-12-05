Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, кто подвержен наибольшему риску возникновения зависимости от азартных игр.

По данным ВОЗ, в зону риска входят люди, переживающие важные события: расставание, увольнение, выход на пенсию, болезнь или смерть близкого человека.

Отмечается, что бедные слои населения вовлечены в азартные игры несоразмерно сильнее, чем средний класс и обеспеченные слои.

ВОЗ также обращает внимание на то, что пропаганда гемблинга в интернете и через спорт нормализует азартные игры для детей и молодежи.

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