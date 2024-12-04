«Арсенал» выиграл три последних матча с «МЮ». Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев продлить серию

4 декабря в 14-м туре АПЛ встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23:15 мск.

«Арсенал» выиграл два последних матча чемпионата и с 25 очками расположился на второй строчке в таблице. Лондонцы отлично выступают на своем поле – четыре победы и две ничьи.

«МЮ» с 19 баллами занимает девятое место. В минувшие выходные манкунианцы впервые победили в АПЛ под руководством Рубена Аморима, разгромив со счетом 4:0 «Эвертон».

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«Арсенал» обыграл «МЮ» в трех прошлых встречах в чемпионате Англии.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, лондонцы – явные фавориты предстоящего матча. На победу команды Микеля Артеты дают кэф 1.45, на ничью предлагают 4.90, успех «Ман Юнайтед» идет за 7.90.

Победу «Арсенала» с форой (-1.5) можно взять за 2.20. Тем, кто верит в команду Аморима, стоит присмотреться к Х2 за 2.90.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.71, ТМ 2.5 идет за 2.22.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча. На победу «Арсенала» пришлось 29% от всех ставок на исход, 36% ушло на ничью, 35% отдано на успех «Ман Юнайтед».