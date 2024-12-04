8.40 – самый большой кэф на победу «МЮ» над «Арсеналом» в XXl веке
«Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре АПЛ.
Лондонский клуб котируется явным фаворитом встречи у британских букмекеров за 1.40. Вероятность победы – 71,4%.
На ничью можно поставить за 5.10, на «МЮ» – за 8.40 (вероятность победы – 11,9%). Это самый большой коэффициент на победу «Юнайтед» над «Арсеналом» в XXl веке.
Матч состоится 4 декабря и начнется в 23:15 мск.
«Арсенал» – суперфаворит против «МЮ»: рекордные значения и дома, и в гостях наступили именно в 2024-м
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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