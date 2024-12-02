Салах стал фаворитом на получение награды игроку года в АПЛ
Мохамед Салах станет футболистом года в АПЛ, считают букмекеры.
Нападающий «Ливерпуля» стал фаворитом на получение награды игроку года в АПЛ по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации. На его победу дают коэффициент 2.62.
Вторым у букмекеров котируется Коул Палмер из «Челси» (5.00), третьим – Букайо Сака из «Арсенала» (7.00).
Салах лидирует в АПЛ по системе гол+пас с 18 (11+7) результативными баллами. Его ближайший преследователь – Сака – набрал 15 (5+10) очков.
Кто станет игроком года в АПЛ по версии букмекеров:
1. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2.62
2. Коул Палмер («Челси») – 5.00
3. Букайо Сака («Арсенал») – 7.00
4. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 11.00
5. Мартин Эдегор («Арсенал») – 13.00
«Крылья» обыграли «Зенит» впервые за 9 лет. Вероятность сенсации – всего 2,5%
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий