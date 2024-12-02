Салах стал фаворитом на получение награды игроку года в АПЛ

Мохамед Салах станет футболистом года в АПЛ, считают букмекеры.

Нападающий «Ливерпуля» стал фаворитом на получение награды игроку года в АПЛ по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации. На его победу дают коэффициент 2.62.

Вторым у букмекеров котируется Коул Палмер из «Челси» (5.00), третьим – Букайо Сака из «Арсенала» (7.00).

Салах лидирует в АПЛ по системе гол+пас с 18 (11+7) результативными баллами. Его ближайший преследователь – Сака – набрал 15 (5+10) очков.

Кто станет игроком года в АПЛ по версии букмекеров:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2.62

2. Коул Палмер («Челси») – 5.00

3. Букайо Сака («Арсенал») – 7.00

4. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 11.00

5. Мартин Эдегор («Арсенал») – 13.00

Ставочная вики Спортса

«Крылья» обыграли «Зенит» впервые за 9 лет. Вероятность сенсации – всего 2,5%