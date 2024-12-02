«Амур» прервал серию из 9 домашних поражений подряд в КХЛ, обыграв «Сочи» (2:1)

«Амур» победил «Сочи» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Хабаровска прервал серию из 9 домашних поражений подряд в лиге. В прематче на победу «Амура» можно было поставить за 1.97.

«Амур» по-прежнему занимает последнюю строчку в таблице Восточной конференции, «Сочи» идет последним на Западе.

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