Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Спартака» взять реванш у «Краснодара» за разгром в первом круге

1 декабря в 17-м туре РПЛ «Краснодар» примет на своем поле «Спартак». Встреча начнется в 19:30 мск.

«Краснодар» сыграл вничью в двух последних матчах и потерял лидерство в чемпионате. Команда Мурада Мусаева с 38 очками занимает второе место в таблице и по-прежнему является единственной, кто не проигрывал в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» набрал отличную форму. У парней Деяна Станковича четыре победы подряд в чемпионате. Эта серия помогла москвичам набрать 31 балл и подняться на четвертую строчку.

В первом круге южане разгромили столичный клуб на его поле (3:0). В шести последних очных встречах во всех турнирах команды победили по три раза.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, шансов на успех в предстоящей встрече больше у «Краснодара». На победу южан дают 2.25, ничья идет за 3.30, на «Спартак» предлагают 3.70.

Вероятность тотала голов больше 2.5 эксперты оценили кэфом 1.90, на ТМ 2.5 дают 1.96. На обмен мячами можно поставить за 1.74, противоположный исход идет за 2.10.

Мнения бетторов БЕТСИТИ относительно фаворита встречи разделились. На хозяев пришлось 37% от всех ставок на исход, 35% ушло на успех гостей, на ничью отдано 28%.