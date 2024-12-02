«Ливерпуль» обыграл «Сити» и оторвался на 9 очков от второго места. Кэф на чемпионство обвалился до 1.60
«Ливерпуль» выиграет АПЛ в сезоне-2024/25, считают букмекеры.
После победы над «Ман Сити» (2:0) в 13-м туре АПЛ «Ливерпуль» оторвался от второго места на 9 очков. В активе «красных» 34 балла, следом идут «Арсенал» и «Челси», набравшие по 25 очков. У «Брайтона» и «Сити» по 23 балла.
Коэффициент на чемпионство «Ливерпуля» обвалился до 1.60. Вторым у букмекеров идет «Арсенал» (4.00), третьим – «Ман Сити» (9.00).
На титул «Челси» можно поставить за 18.00, на трофей «МЮ» – за 150.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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