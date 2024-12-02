Коэффициент на чемпионство «Спартака» обвалился в 2 раза за 2 недели. У красно-белых 5 побед подряд

«Спартак» котируется третьим фаворитом на победу в РПЛ в сезоне-2024/25.

Коэффициент на титул московского клуба обвалился в 2 раза за последние две недели – с 30.00 до 15.00. Только у «Зенита» (1.45) и «Краснодара» (3.75).

Кто станет чемпионом РПЛ по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 1.45

2. «Краснодар» – 3.75

3. «Спартак» – 15.00

4. «Локомотив» – 25.00

5. «Динамо» – 35.00

6. ЦСКА – 75.00

7. «Ростов» – 1000.00

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