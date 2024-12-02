Коэффициент на чемпионство «Спартака» обвалился в 2 раза за 2 недели. У красно-белых 5 побед подряд
«Спартак» котируется третьим фаворитом на победу в РПЛ в сезоне-2024/25.
Коэффициент на титул московского клуба обвалился в 2 раза за последние две недели – с 30.00 до 15.00. Только у «Зенита» (1.45) и «Краснодара» (3.75).
Кто станет чемпионом РПЛ по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 1.45
2. «Краснодар» – 3.75
3. «Спартак» – 15.00
4. «Локомотив» – 25.00
5. «Динамо» – 35.00
6. ЦСКА – 75.00
7. «Ростов» – 1000.00
«Крылья» обыграли «Зенит» впервые за 9 лет. Вероятность сенсации – всего 2,5%
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости