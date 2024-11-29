100 тысяч новых бетторов появилось в России за 2024 год (Дмитрий Сергеев)
Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев высказался о росте букмекерского рыка в России.
«У многих в этом году возникает вопрос, а насколько же велика новая аудитория, которая приходит на рынок ставок в России.
По имеющейся у меня информации за октябрь, около 70 000 игровых аккаунтов прошли первую в жизни идентификацию в ЦУПИСе и 350 000 игровых аккаунтов сделали первую идентификацию у букмекера (это и те 70, и те, кто перешел от букмекера к букмекеру).
Учитывая обильное наличие дропов на рынке, нужно эти цифры существенно разделять. На какой коэффициент – не знаю. По моим личным ощущениям, очищенный от дропов приток чистой новой аудитории на рынок за октябрь в ЦУПИС – не более 15 000 человек, если не меньше.
То есть, в целом за 2024 год живая аудитория рынка увеличилась максимум где-то на 100 000 человек.
Рынок же живет перетоком аккаунтов от букмекера к букмекеру», – написал Сергеев в телеграме.
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