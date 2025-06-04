Доля женщин, делающих ставки в России, выросла почти в 2 раза за год – с 10% до 18% от всех бетторов (РБ)
Доля женщин, делающих ставки в России, выросла.
По данным исследования «Рейтинга Букмекеров», в 2024 году число мужчин, делающих ставки, сократились с 90% до 82% от общего числа бетторов в России.
Доля женщин-бетторов увеличилось почти в два раза по сравнению с 2023 годом – с 10% до 18% от всех игроков.
Основная доля игроков приходится на возраст 25-44 года – 63,5% от общего числа игроков на ставках.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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