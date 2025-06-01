ЦСКА – букмекерский фаворит суперфинала Кубка России. «Ростов» не проигрывает армейцам 2 матча подряд

ЦСКА сыграет с «Ростовом» в Суперфинале Фонбет Кубка России в «Лужниках».

ЦСКА – явный фаворит у букмекеров. На победу армейцев в основное время дают коэффициент 1.79. На «Ростов» можно поставить за 5.00, на ничью – за 3.80.

«Ростов» не проигрывает ЦСКА 2 матча подряд. Если желто-синие как минимум не уступят в основное время, сыграет коэффициент 2.10.

Итоговый успех ЦСКА оценивается в 1.43. На победу «Ростова» в турнире дают 3.00.

Матч пройдет 1 июня. Начало – в 18:00 мск.

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