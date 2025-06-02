В разгаре один из этапов Большого шлема – Ролан Гаррос. Красивая церемония открытия с чествованием самого известного рекордсмена турнира (Надаля) уже задала планку всему соревнованию. Действующий чемпион в мужском одиночном разряде, представитель Испании Карлос Алькарас, начнет защиту титула матчем против японского теннисиста Кея Нисикори. В женской сетке титул победительницы 2024 года принадлежит польской спортсменке Иге Свёнтек, которая одерживала победу на турнире трижды подряд. В преддверии нынешнего розыгрыша Свёнтек демонстрирует нестабильные результаты, что может повлиять на её перспективы в борьбе за очередной титул. Уверен в прогнозах? Попробуй их вместе с новой акцией BetBoom «Гейм. Сет. Гаррос» и выиграй поездку на турнир Большого шлема.

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