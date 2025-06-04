31% россиян отрицательно относится к ставкам, 10,6% – крайне положительно (РБ)

У большинства россиян нет негативного отношения к ставкам.

Согласно данным исследования «Рейтинга Букмекеров», крайне положительно к ставкам относятся 10,6% россиян, скорее положительно – 20,5%.

Нейтрально к беттингу относятся 37,4% опрошенных – почти на 10% меньше, чем в 2023 году (47,3%).

Около 31% россиян относятся к ставкам отрицательно. Из них 18,4% – крайне отрицательно.

В опросе приняли участие 3 200 человек – из них половина хотя бы однажды делали ставки.

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