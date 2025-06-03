PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl

Букмекерская компания PARI провела закрытый покерный турнир в Сочи.

Букмекер организовал мероприятие для 50 своих клиентов. 25 из них – участники закрытого клуба Pari Secret, а еще 25 выиграли путевки благодаря акции «Покер в Сочи».

Событие прошло с 30 мая по 1 июня в Сочи и на Красной Поляне. В первый день букмекер организовал покерный турнир, а на следующий – закрытый просмотр финала Лиги чемпионов в ресторане с панорамным видом на Черное море.

Среди приглашенных звезд на мероприятии были экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера и амбассадор PARI Luxury Girl.

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