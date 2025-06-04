Риск зависимости от ставок есть у 60% игроков в России, лудомания – у 3,1% бетторов. 6,3 млн человек ставят каждую неделю (РБ)

60% российских бетторов в разной степени подвержены риску возникновения зависимости от ставок.

В 2024 году ставки на спорт сделали 12,95 миллиона россиян. Из них 6,31 миллиона – активные игроки , ставившие хотя бы раз в неделю.

По данным исследования «Рейтинга Букмекеров», более 60% российских игроков имеют риск зависимости от ставок в различной степени. Низкий уровень риска зависимости наблюдается у 33% бетторов, средний – у 24,4%, высокий (лудомания) – у 3,1% игроков. Не имеют зависимости 39,4% бетторов.

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