Мирра Андреева – подавляющий фаворит матча с Буассон. От россиянки ждут победу в двух сетах

Мирра Андреева встретится с Луа Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Букмекеры не сомневаются в проходе 18-летней россиянки. На ее победу дают коэффициент 1.12, на успех француженки – 6.80.

Самый вероятный счет – 2-0 в пользу Андреевой. За 2.85 (35%) можно поставить на то, что Буассон выиграет хотя бы один сет.

Игра состоится 4 июня и начнется в 13:10 по московскому времени.

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