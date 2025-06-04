Джокович впервые в карьере котируется андердогом против Зверева. Серб был фаворитом во всех 16 предыдущих встречах

Новак Джокович и Александр Зверев встретятся в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Немец котируется фаворитом встречи у зарубежных букмекеров за 1.85 против 1.95 на победу Джоковича.

38-летний серб впервые в карьере котируется андердогом против Зверева. Во всех 16 предыдущих личных встречах Джокович шел фаворитом у букмекеров.

Матч состоится 4 июня и начнется в 21:15 мск.

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