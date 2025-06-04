«МЮ» – лидер по ставкам на чемпионство в следующем сезоне АПЛ среди британских игроков (Bet365)

Британские бетторы ставят на чемпионство «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне АПЛ.

По информации крупнейшего британского букмекера Bet365, на данный момент большинство ставок на победителя чемпионата Англии в сезоне-2025/26 пришлись на «МЮ» – 29,8% от общего объема. На титул «Юнайтед» дают коэффициент 35.00.

На защиту титула «Ливерпуля» ставят 23,9% клиентов Bet365, на чемпионство «Арсенала» – 9,6%. Далее идут «Челси» (8,1%) и «Манчестер Сити» (7,9%).

«МЮ» занял 15-е место в минувшем сезоне чемпионата Англии. Это худший результат для команды с 1974 года.

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