Дрейк поставил $750 тысяч на финал индийской Премьер-лиги по крикету
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на индийский крикет.
Канадский музыкант поставил 750 тысяч долларов на победу «Роял Челленджерс Бангалор» в финале Премьер-лиги Индии по крикету с коэффициентом 1.75. Он поделился скриншотом ставки в соцсетях.
Потенциальный выигрыш Дрейка может составить 1,3 миллиона долларов.
Фото: соцсети Дрейка.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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