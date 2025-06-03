Дрейк поставил $750 тысяч на финал индийской Премьер-лиги по крикету

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на индийский крикет.

Канадский музыкант поставил 750 тысяч долларов на победу «Роял Челленджерс Бангалор» в финале Премьер-лиги Индии по крикету с коэффициентом 1.75. Он поделился скриншотом ставки в соцсетях.

Потенциальный выигрыш Дрейка может составить 1,3 миллиона долларов.

Фото: соцсети Дрейка.

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