Николай Оганезов стал председателем комиссии по экономике и финансам Общественного совета при Минспорте

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов возглавил комиссию по экономике и финансам в сфере физической культуры и спорта Общественного совета при министерстве спорта.

«Комиссия будет заниматься развитием внебюджетных источников финансирования спорта и содействием их эффективному использованию.

В ее состав вошли известные в мире спорта топ-менеджеры, имеющие большой опыт в выстраивании надежной и системной структуры финансирования как спортивных федераций, так и отдельных крупных спортивных соревнований международного уровня», – рассказал Оганезов.

По его словам, деятельность комиссии будет связана с мониторингом и анализом актуальных тенденций в сфере экономики спорта. Также комиссия займется подготовкой нормативных актов и выработкой рекомендаций по реализации государственных проектов развития физической культуры и спорта.

Заместителем председателя комиссии стал начальник финансовой службы Федерации хоккея России Александр Купоров. В состав комиссии вошли два представителя букмекерской отрасли – управляющий акционер БК «Фонбет» Валентин Голованов и финансовый директор БК Winline Татьяна Полонская.

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