500 000 фрибетов и футбольные джерси к матчу Сборной России от BetBoom

РПЛ подошла к концу, определен национальный чемпион, и теперь все любители футбола ждут новые BetBoom Матчи Сборной России по футболу. Надеемся, что команда Валерия Карпина покажет красивый и результативный футбол в Лужниках, а BetBoom, как официальный спонсор Сборной запускает акцию «Ставка на Сборную», где раздаст 500 000 фрибетов и 5 игровых джерси.

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9 июня BetBoom выберет 100 счастливчиков и начислит по 5000 фрибетов, а 5 человек получат игровые джерси сборной.