361-я ракетка Буассон – самая низкорейтинговая четвертьфиналистка ТБШ с 2017 года. На победу над Пегулой давали коэффициент 5.40
Луа Буассон сенсационно выбила третью ракетку мира Джессику Пегулу с «Ролан Гаррос».
361-я ракетка мира победила американскую теннисистку в трех сетах (3:6, 6:4, 6:4) и стала самой низкорейтинговой четвертьфиналисткой турниров «Большого шлема» с 2017 года.
Буассон котировалась явным андердогом встречи у букмекеров за 5.40.
Французская теннисистка сыграет в четвертьфинале с россиянкой Миррой Андреевой.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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