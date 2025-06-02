361-я ракетка Буассон – самая низкорейтинговая четвертьфиналистка ТБШ с 2017 года. На победу над Пегулой давали коэффициент 5.40

Луа Буассон сенсационно выбила третью ракетку мира Джессику Пегулу с «Ролан Гаррос».

361-я ракетка мира победила американскую теннисистку в трех сетах (3:6, 6:4, 6:4) и стала самой низкорейтинговой четвертьфиналисткой турниров «Большого шлема» с 2017 года.

Буассон котировалась явным андердогом встречи у букмекеров за 5.40.

Французская теннисистка сыграет в четвертьфинале с россиянкой Миррой Андреевой.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис