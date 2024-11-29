Игрока «Кванта» Мельникова подозревают в похищении бизнесмена и доведении его до смерти. В августе РФС дисквалифицировал футболиста за игру на ставках («Вести. Дежурная часть»)

Нападающий «Кванта» из Обнинска Виталий Мельников подозревается в похищении человека и доведении его до смерти пытками, сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на «Вести. Дежурная часть».

По версии следствия, футболист клуба LEON Второй лиги Б и пятеро его подельников в октябре похитили предпринимателя из Чехова Самрата Джавадова.

Они вывезли мужчину в лес и пытали, снимая весь процесс на камеру, после чего он потерял сознание и позднее скончался. Тело погибшего было обнаружено спустя две недели.

Мать Джавадова сообщила следствию, что после похищения сына подозреваемые требовали у нее выкуп в размере 5 миллионов рублей.

В августе РФС дисквалифицировал Мельникова и еще пятерых игроков «Кванта » из-за ставок в букмекерских компаниях.

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