«ПСЖ» не вылетал на групповом этапе ЛЧ с сезона-2004/05. Букмекеры дают 46%, что это случится впервые за 20 лет

«ПСЖ» идет в зоне вылета в таблице общего этапа Лиги чемпионов .

Парижский клуб занимает 25-е место с 4 очками после 5 туров. На групповом этапе «ПСЖ » осталось сыграть с «Зальцбургом», «Ман Сити» и «Штутгартом».

«ПСЖ» не вылетал на групповом этапе ЛЧ с сезона-2004/05. Букмекеры дают 46% (коэффициент 2.15) на то, что это случится впервые за 20 лет.

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