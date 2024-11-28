«ПСЖ» не вылетал на групповом этапе ЛЧ с сезона-2004/05. Букмекеры дают 46%, что это случится впервые за 20 лет
«ПСЖ» идет в зоне вылета в таблице общего этапа Лиги чемпионов.
Парижский клуб занимает 25-е место с 4 очками после 5 туров. На групповом этапе «ПСЖ» осталось сыграть с «Зальцбургом», «Ман Сити» и «Штутгартом».
«ПСЖ» не вылетал на групповом этапе ЛЧ с сезона-2004/05. Букмекеры дают 46% (коэффициент 2.15) на то, что это случится впервые за 20 лет.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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