Беттор «Лиги Ставок» составил экспресс на матчи Лиги чемпионов с суммой выигрыша 3 550 000 рублей
Любитель еврокубков собрал экспресс из 9 матчей в букмекерской компании “Лига Ставок”. Речь о всех матчах игрового дня Лиги чемпионов УЕФА. В каждой игре он ставил исключительно на тотал. Сумма пари составила 500 000 рублей, а итоговый выигрыш – 3 550 000 рублей.
Однако не обошлось и без нервов. В матче “Манчестер Сити” – “Фейеноорд” клиент поставил на тотал 0,5 больше “Сити” в первом тайме. Гол случился лишь на исходе первой половины. Эрлинг Холанд реализовал пенальти на 44-й минуте.
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