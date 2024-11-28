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«Ливерпуль» – фаворит на победу в Лиге чемпионов. «Арсенал» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 5-й

Букмекеры считают, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.

После победы над «Реалом» (2:0) в 5-м туре общего этапа ЛЧ мерсисайдцы стали котироваться фаворитами на победу в турнире за 5.50.

Вторым у букмекеров идет «Арсенал» (6.50), третье место делят «Манчестер Сити» и «Барселона» (по 7.00). «Реал» замыкает топ-5 с коэффициентом 8.00.

Кто выиграет ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 5.50

2. «Арсенал» – 6.50

3-4. «Манчестер Сити» – 7.00

3-4. «Барселона» – 7.00

5. «Реал» – 8.00

6. «Бавария» – 9.00

7. «Интер» – 15.00

8. «Байер» – 25.00

9. «Аталанта» – 30.00

10-13. «Астон Вилла» – 40.00

10-13. «Боруссия» Д – 40.00

10-13. «Атлетико» – 40.00

10-13. «ПСЖ» – 40.00

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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