«Ливерпуль» – фаворит на победу в Лиге чемпионов. «Арсенал» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 5-й
Букмекеры считают, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.
После победы над «Реалом» (2:0) в 5-м туре общего этапа ЛЧ мерсисайдцы стали котироваться фаворитами на победу в турнире за 5.50.
Вторым у букмекеров идет «Арсенал» (6.50), третье место делят «Манчестер Сити» и «Барселона» (по 7.00). «Реал» замыкает топ-5 с коэффициентом 8.00.
Кто выиграет ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Ливерпуль» – 5.50
2. «Арсенал» – 6.50
3-4. «Манчестер Сити» – 7.00
3-4. «Барселона» – 7.00
5. «Реал» – 8.00
6. «Бавария» – 9.00
7. «Интер» – 15.00
8. «Байер» – 25.00
9. «Аталанта» – 30.00
10-13. «Астон Вилла» – 40.00
10-13. «Боруссия» Д – 40.00
10-13. «Атлетико» – 40.00
10-13. «ПСЖ» – 40.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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