Екатерина Мизулина о борьбе с рекламой онлайн-казино: «Никакие действия не привели к должному результату – ни обращения в ФНС, ни в ФАС, ни в Генпрокуратуру, ни в МВД. Абсолютно бесполезная работа»

Екатерина Мизулина раскритиковала работу правоохранительных органов по привлечению к ответственности блогеров за рекламу незаконных онлайн-казино.

«Мы пытались бороться с рекламой онлайн-казино у блогеров как могли, но, видимо, придется обращаться намного выше, потому что никакие действия не привели к должному результату – ни обращения в ФНС, ни в ФАС, ни в Генпрокуратуру, ни в МВД. Абсолютно бесполезная работа.

Есть один блогер из кавказских республик, он за рекламу одной реферальной ссылки получает 400-500 млн рублей. Мы написали в Генпрокуратуру, ФНС, ФАС. Власти республики привлекли этого блогера к ответственности сначала как физическое лицо – штраф 2,5 тысячи рублей.

Для человека, который получает такие деньги за рекламу, это просто смешно. Через год его привлекли как индивидуального предпринимателя – штраф составил 50 тысяч рублей. Это совершенно несоизмеримые цифры, а ответственность очень серьезная», – сказала Мизулина на совещании в Совете Федерации.

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