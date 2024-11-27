Салах ни разу не обыгрывал «Реал» – 7 поражений и ничья. 2.20 – снова не победит

«Ливерпуль» примет «Реал» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ни разу в карьере не обыгрывал «Реал» – 7 поражений и ничья.

Букмекеры дают коэффициент 2.20 на то, что мадридский клуб не проиграет. 1.70 – «Ливерпуль» победит.

Игра пройдет 27 ноября и начнется в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

«Ливерпуль» – топ в АПЛ по многим пунктам. Насколько он круче лидеров из главных лиг?