Салах ни разу не обыгрывал «Реал» – 7 поражений и ничья. 2.20 – снова не победит
«Ливерпуль» примет «Реал» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ни разу в карьере не обыгрывал «Реал» – 7 поражений и ничья.
Букмекеры дают коэффициент 2.20 на то, что мадридский клуб не проиграет. 1.70 – «Ливерпуль» победит.
Игра пройдет 27 ноября и начнется в 23:00 мск.
«Ливерпуль» – топ в АПЛ по многим пунктам. Насколько он круче лидеров из главных лиг?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости