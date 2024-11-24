«Ливерпуль» – топ в АПЛ по многим пунктам. Насколько он круче лидеров из главных лиг?

И насколько круче лидеров из топ-лиг?

В 12-м туре АПЛ «Ливерпуль» играл в гостях с аутсайдером «Саутгемптоном» и даже уступал в счет, но вытащил победу 3:2. Еще не наступила зима, а команда лидирует в АПЛ уже с восьмиочковым отрывом.

Теперь интересно – по каким показателям она лучше остальных в лиге и как это соотносится с результатами лидеров из других топ-чемпионатов.

«Ливерпуль» и очки – выше «Барсы», ниже «ПСЖ» и «Баварии»

Логично – раз лидер, то набрал больше всех очков. Среднее количество за матч у «Ливерпуля» – 2,58. Это высокий показатель, но, например, у «ПСЖ» и «Баварии» он повыше – 2,67 и 2,64. Здесь и в некоторых случаях далее высчитываются именно средние показатели, потому что во всех топ-лигах сыграно разное количество туров: 14 в Испании, 13 в Италии, по 12 в Англии и Франции, 11 в Германии.

«Барселона» набирает 2,43 за игру. В Серии А пока считать рано – не сыгран матч «Наполи» и «Ромы». Но там в любом случае будет гораздо ниже – или 2,15, как у «Аталанты», «Интера» и «Фиорентины», или 2,23 у «Наполи», если он победит.

«Ливерпуль» и победы – топовый результат

Здесь тоже логичнее считать процент побед. По 83% – у «Ливерпуля» и «ПСЖ», которые выиграли десять матчей из 12. На один процент меньше у «Баварии», но суть та же – не выиграли из 11 игр только две.

У «Барселоны» – 79%. В Италии снова сильно меньше – 69% у «Аталанты», столько же будет и у «Наполи» при победе над «Ромой».

«Ливерпуль» и поражения – оно только одно, но это больше, чем у трех команд

«Ливерпуль» неожиданно проиграл «Ноттингем Форест» в середине сентября – и пока больше никому не уступал, у остальных – минимум два поражения. В Испании реже всех проигрывали «Реал» и «Атлетико» – по одному разу. Но у «Атлетико» на две игры больше – и всего их 14, а «Ливерпуль» сыграл 12.

В топ-лигах только три команды остались без поражений – «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ». Сыграли 36 матчей на троих в своих лигах – и никому не уступили. В Англии и Испании хотя бы одно поражение потерпели все.

Ливерпуль и пропущенные голы – уступает испанцам и итальянцам

Восемь пропущенных мячей в 12 турах у «Ливерпуля» – лучший результат АПЛ. Это 0,67 в среднем за игру. Столько же – восемь – у «Атлетико», но матчей сыграно больше, так что и среднее количество – 0,57. Еще лучше выступает «Ювентус» – семь пропущенных, а туров 13 – так что 0,54 в среднем.

Да и у «Баварии» показатель поменьше, чем у «Ливерпуля» – 0,64, но французов англичане опережают – по 10 пропущенных мячей (это 0,83) у «ПСЖ» и «Монако».

«Ливерпуль» и первые таймы – есть примеры покруче

Здесь логичнее считать проценты побед по таймам – в них обоих «Ливерпуль» лучший в АПЛ. В первых у «Ливерпуля» и «Барселоны» примерно одинаковый показатель – 58% и 57%. Повыше у «Аталанты» (62%) и «Баварии» (64%), лучше остальных выглядит «ПСЖ» – 75% благодаря девяти выигранным таймам из 12.

При этом единственная команда из этой компании без поражений в первых таймах – «Бавария».

По среднему количеству голов до перерыва выше «Бавария» (1,45) и «Барселона» (1,43). У «Ливерпуля» – ровно гол в тайм.

«Ливерпуль» и вторые таймы – восхищает не он, а «Фиорентина»

Здесь процент побед у других топ-клубов выше – 58% у «Ливерпуля», а у остальных – от 62%. Ожидаемо лидирует «ПСЖ» – 67%.

По результативности чуть другой расклад. Отлично получается у «Баварии» – 1,82 гола в среднем за второй тайм, 1,58 у «ПСЖ», а у остальных лучших в своих лигах – не более 1,08. У «Ливерпуля» и тут тоже гол за тайм.

Нельзя не отметить «Фиорентину» – лучшую команду вторых таймов в Италии. Она не проиграла ни одного из них в 13 турах и пропустила всего один мяч! У «Атлетико» чуть-чуть похуже – больше на одно поражение и на один гол.

Кстати, «Ливерпуль» – в числе семи команд АПЛ, которые забивали во всех турах кроме одного. И только три клуба в топ-лигах не уходили с поля без гола на данный момент – «Бавария» в 11 турах, «ПСЖ» – в 12, «Интер» – в 13.

«Ливерпуль» и сухие матчи – ему не угнаться за «Ювентусом»

«Ливерпуль» лидирует по ним в АПЛ – не пропускал в половине игр сезона. Но начинал лучше – с пяти в первых семи турах. Теперь только шесть из 12 – и это уже не так заманчиво.

Во Франции лучший результат у «Лилля» – и он ровно такой же, как и у «Ливерпуля». В Германии по семь сухих матчей сыграли «Бавария» и «Лейпциг», столько же у «Реал Сосьедад» и «Атлетико» в Испании, но с большим количеством игр.

С «Ювентусом» все равно никто не сравнится – десять сухих матчей! Команда пропускала всего в трех из 13 игр – от «Кальяри» в конце, от «Пармы» в первом тайме плюс от «Интера» в аномальных 4:4.

* * *

«Ливерпуль» прекрасно выступает в АПЛ и по многим показателям идет впереди – это абсолютно объяснимо, учитывая серьезный отрыв от конкурентов. В сравнении с лидерами остальных топ-лиг многие цифры не вышли более крутыми, но и особенных выводов из этого не сделаешь – слишком разные лиги, в том числе и по силе.

Зато есть представление о том, где ситуация примерно равная – например, по количеству поражений, а где существует явный перекос – как с сухими матчами «Юве» или процентом побед в Италии.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele, Alexander Hassenstein