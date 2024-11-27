«Сити» перестал котироваться единоличным фаворитом на победу в ЛЧ. «Горожане» не побеждают уже месяц

Букмекеры перестали считать «Ман Сити» единоличным фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

После ничьей с «Фейеноордом» коэффициент на трофей «Сити» упал до 6.50. За столько же можно поставить на то, что Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль».

Топ-3 у букмекеров замыкает «Реал» – 7.00. На успех «Арсенала» и «Барселоны» можно поставить за 7.50.

Кто выиграет ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1-2. «Ливерпуль» – 6.50

1-2. «Ман Сити» – 6.50

3. «Реал» – 7.00

4-5. «Арсенал» – 7.50

4-5. «Барселона» – 7.50

6. «Бавария» – 8.00

7. «Интер» – 14.00

8. «Байер» – 25.00

9-10. «Аталанта» – 35.00

9-10. «ПСЖ» – 35.00

Ставочная вики Спортса

«Ливерпуль» – топ в АПЛ по многим пунктам. Насколько он круче лидеров из главных лиг?