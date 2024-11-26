«Бавария» побеждает «ПСЖ» после первого тайма – 1:0. На камбэк парижан дают гигантские 18.00

«Бавария» обыгрывает «ПСЖ» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Единственный мяч в первой половине встречи забил защитник мюнхенцев Ким Мин Чжэ.

Букмекеры дают коэффициент 18.00 на то, что «ПСЖ» отыграет и победит. На победу «Баварии» можно поставить за 1.20, на ничью – за 6.40.

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